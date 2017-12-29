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﻿馬場浮世繪——佳騰駒毋須測試眼罩獲准

2017-12-29 列印
  馬會昨日公布，受薪董事小組已接獲昆士蘭賽馬會的書面證明，表示來港前英文名同為Ruthven的尾場摩廄馬「佳騰駒」，上仗在昆士蘭出賽時是佩戴着眼罩上陣，故此馬會批准大摩申請「佳騰駒」今次佩戴眼罩出賽，而毋須事先通過測試的要求。

馬場浮世繪
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