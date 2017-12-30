﻿潘頓劍指不可說

騎師潘頓在十二月總共累積十三場頭馬，而且每個賽馬日均有頭馬進帳，氣勢絕不下於莫雷拉，他表示希望踏入二○一八年後能夠贏更多頭馬，尤其在大賽揚威更是最好不過。至於元旦賽事的八匹座騎裏，潘頓認為「不可說」和「愛馬劍」持續有進步，將是他今戰的頭馬希望所在。



羅富全馬房的「不可說」上場初出之前，因為晨操試閘走勢十分吸引，因此臨場被捧成一點三倍的一面倒大熱門，可是最終卻被大冷馬「有禮」偷襲成功，牠只能後上不及跑第二。今次「不可說」增程跑千二米，潘頓分析其機會時說：「我對『不可說』剛戰初出的表現感到滿意，雖然牠起步遲緩，但開步之後立即恢復走勢，根本落後不遠，末段對我的催策亦能交出良好反應，只是一千米路程稍嫌短，而且畢竟三歲馬首次出賽，走勢未盡成熟，才會力拼不逮得亞軍。在兩個星期前，我策騎此駒試泥閘勝出，顯然其狀態及成熟程度均有進展，今仗跑千二米更合腳法，可望贏馬補中。」



愛馬劍狀態夠勇



「愛馬劍」初出跑千二米即跑得接近，上場增程跑千四米，又在直路被塞死落敗，上周五該駒交予潘頓過檔試泥閘，騎者說：「今課試閘只是輕舒腳頭性質，我全程均沒有催策座騎，但『愛馬劍』走勢良好，跟幾匹高分馬相距不遠過終點，相信目前狀態已勇。以此駒上場跑千四米受阻致敗的走勢，今次再跑同程應該合適，即使同場不乏惡馬，但只要牠臨場跑出贏有水準，不難走入前列一席。」



此外，「美麗大師」季內四戰演出一般，上場在香港一哩錦標只跑第七，今次列陣三級賽華商會挑戰盃，潘頓認為此駒暫時仍未跑回上季全盛期水準，但是每仗仍後追接近，今仗跑三級賽對手無疑較弱，如果能夠克服重磅，按理應是爭勝分子。



特約記者：文傑