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﻿馬場浮世繪——佳騰駒挾名氣登場

2017-12-30 列印
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　　大摩馬房的名氣自購馬「佳騰駒」將於元旦日賽事首度登場，角逐尾場二班千四米，此駒來港前在澳洲十戰得三冠五亞，演出相當準繩，包括在一級賽昆士蘭打吡大勝對手，隨時成為「明月千里」和「鷹雄」之後，另一匹曾在該賽交出成績而來港服役表現突出的賽駒。至於策騎「佳騰駒」贏出昆士蘭打吡的布文，對該駒評價甚高，他表示馬兒十分合適香港競賽環境，千六至二千米均是射程範圍，對其前景感到樂觀，相信有機會在大賽取得佳績。事實上，今次「佳騰駒」跑千四米可能路程稍短，但憑初出的新鮮感可以應付，機會不容忽視。

馬場浮世繪
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