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﻿馬場浮世繪——布達德元旦開始客串

2017-12-30 列印
  前法國冠軍騎師布達德將從今次賽事開始客串兩個月，他於今年法國馬季總共贏出二百零九場頭馬，在騎師龍虎榜僅落後蘇銘倫排第二。布達德早前已曾來港參加國際騎師錦標賽，並且策騎「紅運發財」贏馬，功架不成疑問。他在元旦賽事將策騎四駒出賽，其中列陣三級賽華商會挑戰盃的「大印銀紙」近期演出回勇，機會最值得秤先，另外「帝豪寶寶」陣上演出準，亦屬機會分子。

馬場浮世繪
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