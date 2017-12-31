  • 2017年12月31日 星期日
  • 21º
  • 54%
熱門： 一地兩檢iPhone私影陸永予恩

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——麥菲文一家團聚睇試閘

2017-12-31 列印
  跑馬地昨晨舉行八組試閘，多位馬主及練馬師均有到場參觀，其中最受注目是麥菲文一家五口，據悉他們今次趁着假期在港團聚，首次全家到場睇馬。

  另一方面，東廄今季兩戰全勝的「中華盛世」及廄內另一高分自購馬「陸寶」都有參加這次試閘，前駒在蔡明紹胯下一放到尾，該駒將在一月十日出戰谷草千八米三級賽的一月盃，至於「陸寶」則走勢一般只跑第六。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd