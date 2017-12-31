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﻿馬場浮世繪——黎黃兩華將擬二月復操

2017-12-31 列印
  黎海榮於今年九月十日策騎「育成寶貝」墮馬受傷後，一直養傷至今，另外於十一月初策騎「嘉福」墮馬受傷的見習生黃皓楠，也一直未恢復上陣，不過據悉兩人康復進展良好，初步暫定於來年二月初接受醫生詳細檢驗，如果屆時證實無恙，便會開始復操。

馬場浮世繪
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