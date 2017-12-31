﻿朱絲馬跡 ——精英寶貝有利可圖

今季新開倉的羅富全及麥菲文成績相差甚遠，前者一直在前列，後者則長處下游。最近已有人就此刻成績作定論，認為馬會發牌予麥菲文決定錯誤，也批評其練馬手法太保守。在我看來，如此評論的人到底是否真的熟悉練馬甚至跑馬。別忘記麥菲文一切由零開始，季初又發生行馬機意外，難免對部署構成影響，而且他早說過會歎慢板，而來投的馬主都知悉其手法，又何用塘邊鶴說三道四？我也有馬主好友曾將馬匹轉到麥廄，練者說得很清楚，要摸熟馬兒及重新做工夫，三個月是少不免的，如果急於求功請另謀高就，故現時此廄只靠質新馬爭成績實在無可厚非。



而今季到港的新馬中，我看「精英寶貝」已具爭勝水準，牠到港初期進度十分徘徊，操操停停，甚至十月份初試大閘後，也休息了十多天才復課。幸好從十一月起，整個操練程序變得完整，試閘也見有基本速度，而單是十二月份已兩試泥閘，雖然未贏但走勢輕鬆，最近一課加面箍在轉彎時搶口，看來只是不習慣跟馬跑，反正本身並非難操控，今場抽了十四檔，正好順勢走前便行。難得明天有兩組四班千二米，此駒剛好抽到較弱一組，在此類場合只要霸佔主動權，往往有利可圖也。



朱鎮輝