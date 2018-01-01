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﻿勝在有方——爭分奪秒首選之材

2018-01-01 列印
　　「爭分奪秒」上季三歲出道，一出即勝後至今累積十戰全入三甲，從未落第，已有忠心鐵馬典範。上季尾進軍千六，當時體力下降而體重偏低，仍能跟今季贏國際一級賽之「馬克羅斯」一齊入圍，演出準得可愛。今季初出喜見體重回升，跑千二遇上超慢步速，早段留得頗後，負頂磅仍能以超終極時速21秒59克服劣勢而贏馬，終點前姿態甚驚人，應是四歲PPG精英踏入大熟黃金期，戰鬥力再跨進一大步。今隔個半月才再出，讓磅賽最適合此類當銳輕磅馬發揮威力，體力和銳勢佔先，仍屬首選之材。

「川河尊駒」最近可在田草千四氣走不敗之師「當家精選」，正是憑輕磅和銳氣贏今次又同場之「大印銀紙」，五歲自購馬續有進步，可跟前駒鬥進度。「五十五十」五歲馬只跑了六仗，新勝千六點到即止，虛分自購馬蝕八磅仍可憑銳氣一爭。「大印銀紙」本有近馬王級能力，剛戰見有起色，望可像前季般打疊好。

方駿暉
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