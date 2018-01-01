﻿翠絲過兩關——常豐裕獨贏首選

第三場四班一四○○米。「飛越峰」上季在四班千四米得一冠兩亞，贏馬一役可殺敗發揮一絕的「瀟灑王子」，今季仍留四班，從任何角度看都應有一定優勢。今季，此駒一出即上名，在稍蝕快步速之下僅負於較賺形勢的「好友益」，蹄下敗將「勝利專家」最近亦差點贏三班賽，由此可見，馬兒轉五歲後仍處當打期，在四班再捷應只是遲早問題。 可是「飛越峰」首戰上名後，接戰再出增程卻大熱倒灶，而且在直路初望空發力時，見鞍上人祈普敦的舉動稍有猶豫，終被外疊的馬上前奪去跑線，而此敗亦導致賽後即拉倉。 一場熱倒即拉倉，反映馬主對愛駒自視不低，照理沈集成接手後，應求盡快交代才是，可是此駒自轉倉後，三個月內只跑了一仗，盡...

2018-01-01