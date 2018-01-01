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熱門： 2018iPhone一地兩檢 私影予恩

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﻿翠絲過兩關——常豐裕獨贏首選

2018-01-01 列印
　　第六場熱門必然是「不可說」，但上仗不敵一匹在草地從未上名的「有禮」，水準並不算高，今回再出也難言上風。反而「常豐裕」上季在四班累積一冠四季，唯一贏馬路程更是田草千二米，今次回師勝途出擊，無疑較前駒穩健得多，獨贏首選。

第四場「佳運星」在港至今十戰均由本地薑策騎，今回首度配上洋將柏寶，有此異動已值得深思。再看操練，此駒自十一月拼敗後，操足個半月例課無缺，當中更曾兩試大閘，動態非常積極。今次適逢千二拆組，對手弱得多，有心出擊的話，不無突圍的可能，成冷定要捧場。

珊翠絲
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