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﻿健談馬事——同歡樂值得信賴

2018-01-01 列印
　　元旦賽日，預計會有不少一面倒大熱門馬，只因過半場合，參戰馬的水準幾近分成兩截，參差甚大，連揀馬都有困難。

第四場「同歡樂」初出已受注目，換潘頓更加會熱，只望同場有「旋風腿」分擔票數，不致熱過太過份。今次由一千轉千二，表面上有難度，然而睇牠快跳、試閘，無論轉彎、直路都無用錯腳，對其能跑千二信心足夠，更期望會比一千更好。

第七場「裕豐泰」初出谷草千二上名，水準不算特別，上仗挑戰難度，轉爭田草千四，排大外檔，就連跑法也轉埋，不留而放被頂在二疊，焗跟快步速，有本事頂到最後數十米才力弱，進步幅度遠比初出入Q大，今次縮回跑千二，遇到一組弱旅，有埋內檔，機會頗突出。

子健
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