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﻿馬場浮世繪——不可說險勝 潘頓提前收壽禮

2018-01-02 列印
一月三日是潘頓的三十五歲生辰，昨日元旦賽事他總共有八匹座騎，其中不乏實力分子，當然想以贏馬作為自己的壽禮，雖然騎者在第三場的「超凡夢想」及第四場的「同歡樂」都僅負而跑第二名，但到第六場終於憑「不可說」險勝，提前取得生日禮物！

至於「不可說」練者羅富全則說：「最後一百米的時候，我以為「『不可說』已經落敗，因為被困太久了，幸好最終有空位可以殺上。賽後潘頓報告，此駒仍處學習階段，成熟後增程應該會表現更好。」

馬場浮世繪
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