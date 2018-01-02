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﻿馬場浮世繪——梁家俊元旦喜獲麟兒

2018-01-02 列印
華將一哥梁家俊昨日在社交網站公布，自己與太太阿Kit的愛情結晶品於元旦下午誕生，是一名體重七點六磅的男嬰，母子平安。梁家俊今季成績出色，昨日更喜獲麟兒，實在值得恭喜！

馬場浮世繪
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