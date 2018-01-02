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﻿馬場浮世繪——騎師王跑完頭場封盤

2018-01-02 列印
莫雷拉昨日騎足十一場，包括不少實力惡馬，所以騎師王開飛得一點一五倍，而其頭場座騎雖是冷門的「勇晉神駒」，但藉騎者神級發揮仍能取勝，結果令騎師王隨即要封盤，認真誇張！不過要到第八場後，莫雷拉才以六十四分正式封王。

馬場浮世繪
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