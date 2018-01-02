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﻿馬場浮世繪——布達德處子戰交到貨

2018-01-02 列印
早前曾參加來港參加騎師賽的布達德，昨日開始在港客串至二月尾，雖然只得四匹座騎，但先後憑「馬到成功」及「帝豪寶寶」跑入位置，表現尚算不俗，相信之後陸續會有支持。

馬場浮世繪
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