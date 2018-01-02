﻿莫雷拉五冠封王 蔡約翰四W升榜首 五十五十捧新年第一盃

昨舉行二○一八年元旦賽事，三級賽華商會由「五十五十」奪得，練者何良另贏「怪獸都市」起孖。至於莫雷拉憑時廄「勇晉神駒」、蔡廄「旋風腿」、「首飾大帝」、「勇闖者」及「以奇用兵」掃五W，於第八場賽後已成為騎師王；而蔡約翰進帳四W後，以較多亞軍壓過羅富全升上榜首。其餘高伯新與史卓豐合作贏「武術冠軍」，之後分別另贏「勇霸神駒」及「放馬過來」，同告梅開二度。



昨日華商會盃由「五十五十」奪得，練者何良另贏「怪獸都市」梅開二度，他賽後說：「『五十五十』之前狀態未算十足，依然能夠有好表現，如今狀態更好兼進步不少，所以今仗我對其很有信心。田泰安賽後指此駒纏鬥力強，是有質素的表現，希望之後可以角逐董事盃。『怪獸都市』今仗落五班佔得優勢，再者羅理雅發揮出色，結果成功出頭。其實此駒並不擅長放頭，最佳跑法是早段跟前而稍留。牠仍很年輕，尚有進步空間，加上泥草皆宜，升上四班仍會有作為。」



莫雷拉昨日憑時廄「勇晉神駒」食頭胡，之後再與蔡約翰合作贏出「旋風腿」、「首飾大帝」、「勇闖者」及「以奇用兵」，騎者開心地說：「今場『勇晉神駒』贏馬絕對是驚喜，本來我策騎沈廄『知道勝』上陣，但馬兒退出後，時廄人員聯絡我，希望我為前駒壓陣，我見牠負磅不算太輕便答應。」



「『勇闖者』今季四歲成熟大進，前仗贏谷草短途走勢出色，本來牠已準備好增程出擊，但今仗早段步速甚快，而且場地利後追，令其可以輕鬆取勝。此駒仍有進步空間，預計季內可繼續交出頭馬。『以奇用兵』質素好且在進步中，今仗由於排十二檔，早段要消耗較多體力搶前及移往內欄，可是牠畢竟質高及狀態好，直路催策下仍能拋離對手，順利完成三連捷，贏馬難度非低。此駒暫時仍以競逐千四米最合，日後進一步成熟，可望增程跑千六米。」莫雷拉續說。



另一方面，昨日停賽期滿復出的史卓豐，憑「武術冠軍」及「放馬過來」起個冷孖。前駒練者高伯新說：「『武術冠軍』很早便在陣上展示潛質，只是過往經常慢閘而影響成績，幸好馬主充滿耐性，讓我有充足時間調校，而馬房上下也花了不少心機，此外牠有利久休復出，故今仗集有利條件之下開齋，只要牠維持健康狀態，加分後仍有機會再捷。」



而「放馬過來」練者葉楚航說：「『放馬過來』的缺點是跑法太被動，而且出頭後會分心，之前牠連場在千六米負於強手，所以剛戰開始安排角逐千八米，希望避開強敵，結果今仗終於出頭。」



記者：文傑、亨利