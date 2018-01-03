﻿布達德成功靠努力

前兩屆法國騎師布達德於前日開始在港客串，四匹座騎中「帝豪寶寶」和「馬到成功」跑第三，成績不俗。昨日晨操之後，他在馬會安排之下與傳媒見面（下小圖），他表示自己將努力工作，以便盡快融入香港賽事環境，然後交出理想成績。



布達德這位法國好手曾於上月在跑馬地參加浪琴表國際騎師錦標賽，並主策蔡約翰旗下的「紅運發財」勝出最後一關賽事。他認為該場勝仗對其往後兩個月留港客串意義重大。



「我認為浪琴表國際騎師錦標賽是全球數一數二的同類賽事，而我能夠以法國代表身分參賽，實在感到非常自豪。當時，我認為既然將於一月和二月在香港策騎，當然希望能在錦標賽中最少贏得一場頭馬，結果如願以償。我認為該場勝仗對我來說十分重要。」布達德以法語道，並由傳譯員翻譯。



談及首日客串便取得不俗成績，現年二十五歲的布達德說：「我很滿意前日首天客串即取得兩場位置，『帝豪寶寶』和『馬到成功』表現均非常出色，相信稍後可以交出頭馬。其實我能夠獲邀來香港客串，對我來說已經相當成功，我將好好享受這兩個月的客串期，希望累積更多經驗，同時爭取最佳成績，最終令馬主及馬迷留下良好印象。由於法國一直有賽事進行，當我決定來港兩個月時，原則上是要放棄在今年打破蘇銘倫於去年創下的歐洲贏馬最多紀錄。雖然任何紀錄都有被破的可能，但這不是我今年目標。」



布達德曾在二○一六年贏出三百場頭馬，創下歐洲一年贏馬最多紀錄，至去年才被蘇銘倫打破，被問到個人成功之道，他回答：「成為冠軍騎師及創下贏馬最多紀錄，對我來說當然十分鼓舞，箇中雖有一分運氣成分，但其餘九分都是我個人努力的成果。我在法國每天早上都為費伯華操馬，而且全年出賽無休。來港後我依然會全力以赴，香港跟法國賽事模式不同，幸好所有資料都能夠在官方網站找到，我可以從賽事影片感受香港賽事，暫時我所了解，在香港跑馬由起步至頭二百米十分重要，不但座騎要出閘順利，而且要進佔有利位置。目前香港一星期只跑兩日馬，我有足夠時間去了解和適應。」



布達德又提到，個人十分欣賞戴圖理和柏兆雷兩位頂級名將，並一直有留意他們出賽，且受兩人影響甚大，在香港則最喜歡莫雷拉和潘頓，並視他們為學習對象。至於個人夢想方面，最希望可以策騎贏出法國凱旋門大賽，以及在英國皇家雅士谷賽事贏馬。



特約記者：文傑