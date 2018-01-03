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﻿馬場浮世繪——海外傳媒獲邀從化考察

2018-01-03 列印
  隨着從化馬匹訓練中心將於今年八月正式啟用，香港馬會開始向傳媒介紹有關計畫。自去年十月開始，澳洲農業及水源資源署以香港和從化之間無規定馬匹屬動物疫病區的生物安全管制為由，至今仍禁止香港馬直接運往澳洲，所以外間更有需要明白從化中心內所有防疫及監控設施。所以繼上月國際賽舉行的分享會後，今年四月愛彼女皇盃舉行前，香港馬會將邀請部分海外傳媒代表前往從化參觀，不過由於今屆女皇盃賽馬日將舉行三場國際一級賽，海外傳媒來港自然要每朝到場採訪晨課，所以出發日期仍待定。

馬場浮世繪
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