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﻿馬場浮世繪——美麗傳承試閘輕鬆第四

2018-01-03 列印
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  昨晨沙田馬場舉行六草三泥試閘，多位馬主均抽空觀看，其中「明月千里」馬主程凱信和「萬事」系馬主伍燕梅都有到場。此外，應屆香港一哩錦標盟主「美麗傳承」（圖）亦試千六米閘，由剛為人父的華將梁家俊策騎出試，結果輕鬆跑第四，落後第一名的「大運起」兩又四分一馬位，「明月千里」則跑第三。

馬場浮世繪
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