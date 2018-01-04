﻿紅衣優駿力爭四捷

田泰安今季手風甚順，經過三十五次賽事後，暫時已贏出二十六場頭馬，比較上季同期多了十五場，而在剛戰元旦賽事更夥拍「五十五十」捧走三級賽華商會挑戰盃，他坦言對此成績十分滿意。周日沙田賽事田泰安暫定有八匹座騎，他對其中一對羅廐馬「紅衣優駿」和「威勢之寶」的機會最樂觀。



「紅衣優駿」今季轉投羅富全馬房，適逢踏入四歲大熟期，至今四戰取得三冠一亞，其中上場的蹄下敗將「放馬過來」和「加州再豫」其後均能交出頭馬，反映賽事水準頗高，周日此駒再跑千六米，田泰安揚言有力取得四捷：「今季『紅衣優駿』演出愈來愈進步，尤其最近兩場能夠擊敗實力甚強的對手，而且所造時間甚快，表現特別出色。上場贏馬之後，馬兒已有足夠時間回復體力，上周五再試泥地閘，以良好走勢後上跑第三，肯定可保持勇態。周日牠再戰勝程，負一二七磅不太重，爭勝條件依然充足。」



八歲老馬「威勢之寶」（小圖）今季三戰泥地一六五○米全入三甲，田泰安指出雖然此馬跑法較被動，但陣上演出卻相當穩定，季內拼過三仗後，a近期仍可維持贏馬時的狀態，今次再跑最正宗途程，當然希望可以把握機會再交出頭馬。他又補充，爭勝機會都要視乎是否有步速配合，若早段有馬扯快步速，「威勢之寶」便有望在直路上從後趕上，贏取季內第二場頭馬。



除一對羅廄座騎之外，上仗挑戰三班賽落敗的「智有心得」今仗復交田泰安策騎，並回到四班作賽。田泰安表示，此駒贏馬一役表現出色，雖然今仗要負重磅，但馬兒今季大熟大勇，而且季內兩勝四班賽，早已證明在此班有優勢，希望臨場可以發揮出本身實力，取得本身在港的第四捷。



特約記者：文傑