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﻿馬場浮世繪——馬房數目下季維持不變

2018-01-04 列印
  馬會牌照委員會將於下月八日舉行最新一期會議，議程包括檢討當時及季尾階段的騎師陣容，並審批公司騎師牌照申請。另外亦會留意所有練馬倉口今季表現，雖然今季只有二十三個馬房，數目乃近季新低，但據悉馬會方面仍滿意現時陣容，加上來季從化訓練中心啟用後，九個馬房的養馬量可上升至七十匹，故此現階段，馬會暫無意增發來季的練馬師牌照。

馬場浮世繪
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