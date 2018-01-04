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﻿馬場浮世繪——梁家俊樂於公私兩忙

2018-01-04 列印
  梁家俊剛為人父，不過近日依然堅守工作崗位，前日及昨日均有到場操馬至接近八時半收操才離場，敬業精神相當可嘉。梁家俊表示，自己收操後便立即前往醫院，之後整天都在照顧太太和初生兒子。他又透露太太阿Kit將於明日出院回家休養，不過自己已作好準備，在未來兩個月將會僱用陪月員，全日二十四小時照顧太太及兒子，屆時家中除了他一家三口外，還有陪月員、家庭傭工及三隻狗，一定十分熱鬧。

馬場浮世繪
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