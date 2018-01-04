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﻿馬場浮世繪——熱浪侵澳令賽事改期

2018-01-04 列印
  近日澳洲維省及南澳正受熱浪侵襲，令幾個馬場賽事改期，其中原定在周日維省摩靈頓馬場舉行的賽事，將提早在周六中午舉行，尾場賽事在下午三時二十分開跑，有此改動是因為天氣預計熱浪將在下午三時左右開始，屆時溫度將上升至三十六至三十九度。另外原定於周六上演的考菲爾德馬場賽事，則延至周日中午才舉行，因預期屆時氣溫將受海洋氣流影響而稍為下降，較適合進行賽事，對人馬安全更有保障。

馬場浮世繪
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