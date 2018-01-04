﻿順理成章——得蔡神之助可得天下

二○一八年元旦賽日，莫雷拉及蔡約翰這對冠軍騎練一同打響頭炮，前者一日五捷後將領先潘頓的距離再次稍為拋離。本來潘頓早前趁莫雷拉停賽期間頻頻數胡，已令頭馬數字收窄至僅落後四場，誰知雷神復出後在兩個賽日共贏七場，反而潘頓近兩戰均是「日行一善」，以致形勢又再處下風。其實莫雷拉今季已不像上幾季般經常一日多捷，然而，踏入季中階段，蔡約翰的攻勢一浪接一浪，而莫雷拉有這個冠軍馬房支持，只要陣上發揮得宜，頭馬自然接踵而來。情況便像當年韋達雄霸馬圈的時候，也是因為得到蔡約翰的大力支持而連奪十三屆冠軍騎師。



當然，莫雷拉較全盛時期的韋達，騎功可能還高出一皮，所以過去幾季他除了贏不少蔡廄馬之外，跟其他大馬房如大摩、方嘉柏及告東尼也曾合作建功無數，當然還有不少馬房希望借助雷神騎功為難贏的馬出頭。大家不難發現，有不少在莫雷拉胯下勝出的馬，其後換人都屢拼無功，可是一旦莫雷拉再騎上馬背，便又可克敵制勝。



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