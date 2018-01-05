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﻿馬場浮世繪——沙田馬場擬增建辦公大樓

2018-01-05 列印
  沙田馬場的綜合大樓自落成啟用至今已超過十年，期間香港賽馬發展迅速，尤其是興建從化馬匹訓練中心後，需要協助有關工作的員工更多，致使全楝大樓的辦公室，早已不敷應用。

  據悉馬會擬在副練宿舍對面，現時用作運馬車停車場的空地上，多興建一座辦公室大樓，運馬車則改為停泊在綜合大樓大門外，或者保安入口處旁邊的前訪客停車場，有關細節將於稍後研究。

  另一方面，自從二○一○年奧運馬房啟用後，全長八百米的河畔操練跑道已停用，目前馬會擬將跑道直路一段收窄，將騰出來的地段改建為一條單車徑，並接駁馬場外的單車徑，以供市民使用。

馬場浮世繪
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