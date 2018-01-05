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﻿馬場浮世繪——技藝超人免戴眼罩測試

2018-01-05 列印
  受薪董事小組接獲紐西蘭賽馬會的書面證明，表示來港前同樣稱為Technician的「技藝超人」（A342），上次在當地出賽時耍有佩戴眼罩上陣。因此，馬會已批准這匹未曾在港出賽馬出賽時，毋須事先通過有關測試。「技藝超人」乃周日第八場三班草地千二米賽事的第二後備馬。

馬場浮世繪
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