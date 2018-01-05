﻿張氏理論——港賽馬也曾分上下場

日本賽馬是早上開跑，中午有空檔吃午飯，較早完場。香港日賽一般不會早於十二時半開跑，直落到黃昏。但原來於五六十年代，香港賽馬也有兩天是分上下場的，老張仍有印象，因為童年居於跑馬地。由於當年賽日不多，周年大賽及年初三都是萬人空巷，早上十時左右就有人龍排入場，多到一彎去油站，即有幾千人了，油站本是跑馬地之地標之一，但於九十年代初因馬場重建順便拆卸了。



開場後往往見到不少鞋子於路邊，肯定有人因太擠而赤腳入場。而十二時正開跑，先跑四場，一時半休戰一小時，於是人人衝出來到跑馬地區內吃午飯，當時當然無快餐店，也無飯盒，於是數以百計人要於街上捧着一碟飯吃，十分狼狽的。當時跑馬地是住宅區，食店極少，只有路口有一兩間，根本是供不應求，這一天賽馬生意，可能等於一星期了。



到老張成年入馬場已再無上下場，當時場內公眾席無食物供應，於是散場時多花兩蚊吃一隻雞腿。



張福元