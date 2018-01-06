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﻿馬場浮世繪——爭分奪秒改攻短途賽

2018-01-06 列印
  蔡廄「爭分奪秒」在元旦競逐三級賽華商會挑戰盃，在力拼下不敵「五十五十」跑第二，練馬師蔡約翰接受訪問時表明，「爭分奪秒」已經在千四米得亞軍五次，加上跑千六米又未盡合適，所以今後將盡量部署跑千二米。據悉「爭分奪秒」下一個目標將是本月二十八日舉行的千二米一級賽百周年紀念短途盃，屆時將繼續由莫雷拉主轡。

  另外由於「爭分奪秒」放棄出戰二十一日舉行的四歲馬經典賽事系列的香港經典一哩賽，莫雷拉已落實策騎「當家精選」出戰該賽。

馬場浮世繪
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