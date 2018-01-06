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﻿馬場浮世繪——將令蔡明紹極重視

2018-01-06 列印
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  今季東廄的自購馬「將令」在周日初次出賽，此駒來港前由曾經在港策騎多年，掛靴後轉任練馬師的薛寶力訓練。「將令」曾出賽七次，取得兩冠兩亞及兩個第四，兩場頭馬分別為千七米三級賽及千六米二級賽，演出相當穩定。

  「將令」賽前由華將蔡明紹策騎操練及試閘，上周日報跑尾場二班千四米位列第一後備時，紹仔亦等待有機會補上時便夥拍馬匹上陣，可是卻不得要領，今次終於出賽，列陣尾場千六米，對其當然十分重視。

馬場浮世繪
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