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﻿勝在有方——威進駒可再衝贏

2018-01-07 列印
　　「威進駒」前仗初出跑田草千二米，遇上超慢步速，仍能以終極時速21秒96從尾列追越實力指標「駕悅」，末段比後駒快近半秒，爆發力驚人。剛戰增程跑千四，因應慢步速而刻意跟前，雖賺盡形勢，但能拋離直路早已望空衝刺之「八心之煌」，以後駒作指標，此場水準至少值四班中上級。耗力不多後，今隔三星期才再出，體重保持，四歲大馬負重能力應夠高，如肯再跟好位，稍蝕仍足可在直路率先發力衝贏。

　　「善傳千里」今季初出於千四米初戴眼罩即能以佳速氣走最近增程差點贏馬之「神速寶」，能力不比前駒差，同屬四歲當起PPG，排檔適中易發揮，可鬥進度。「好友益」前仗能在強組奪亞，蹄下敗將「及時行樂」和「八心之煌」再出可提升名次入前兩名。本身剛戰遇超慢步速受困才敗，在田草C欄曾得一W三P，數據遠比C+3好，冷可配。

方駿暉
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