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﻿翠絲過兩關——威進駒天長地久

2018-01-07 列印
　　何良近期搏殺得心應手，旺門馬房不妨再追。「天長地久」對上一次贏馬已是一六年四月之事，其後全無表現，評分一減再減下，如今身處五班作賽，怎計也有競爭力。看其前仗泥地四班千八米只負三馬位，是近期輸得最近的一仗，今落班即再報同程，騎師也由吳嘉晉變成郭能，應有心出擊，值得捧場。

　　「威進駒」前仗末段締快速入位，上仗跟前居然可以輕勝，日後躋身高班是指日可待。今次續攻勝程，再下一城毫無難度，可以再追。

珊翠絲
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