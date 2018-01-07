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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——紅運爵士有得放矢

2018-01-07 列印
　　第五場四班千四米，記得季初望穿秋水等「善傳千里」出賽，今次亦一樣，自去年十一月勝後，認定再出可再贏，豈料發覺操而不戰，忍不住查賽程表，發現今日這場千四乃保良局盃，知道此馬屬保良之友團體擁有，才肯定原來已一早鎖定目標，期內操練比應做的做得更密，令我對其信心，由初出前延續至此都無動搖。

　　第八場「紅運爵士」上季曾在田草千四入Ｑ，場地早有證明，今季初至今，仍未完全改善韁口過重缺點，前仗蔡約翰部署縮程贏千二，證明行得通，上仗再出因氣管多血，落敗有藉口，今次等到今期報名日才試大閘，安排不尋常，予我感覺這戰應非過場性質。

子健
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