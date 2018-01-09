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﻿馬場浮世繪——黃皓楠復操馬擬一月尾上陣

2018-01-09 列印
  去年十一月五日策「嘉福」墮馬後，一直養傷的見習騎師黃皓楠，昨晨終於復課操馬，策騎過「紫雲星」、「萬里威揚」和「龍城快勝」三駒在內圈踱步後，再返回馬房做其他工作。據知楠仔會先繼續操馬一輪，藉以提升個人狀態，然後才會往馬會診所確證傷勢無礙，故最快會在一月底才復出。

馬場浮世繪
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