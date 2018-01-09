﻿馬場浮世繪——馬會出招向澳洲禁令施壓

澳洲農業及水源資源署自去年九月宣布，由同年十月開始禁止馬匹從香港直接運往澳洲後，雖然香港馬會、香港政府，甚至澳洲賽馬業內人士都曾連番斡旋，可是事情至今未有任何進展。上月底，澳洲業內人士與有關政府部門開會後，結果亦令人失望。有見及此，香港賽馬會已決定採取進一步行動，將不會派代表出席明日起一連六日，在澳洲黃金海岸舉行的神奇百萬周歲馬拍賣會。反而會派員於本月下旬到南非開普敦，出席本月二十日起一連兩日舉行的開普敦精選周歲馬拍賣會。另有幾位代表就會到阿根廷的多個大小私人牧場，找尋其他高質幼馬貨源。此外，二月二十四日舉行的「藍鑽石錦標賽馬日」，以及三月二十四日舉行的「金拖鞋大賽賽馬日」，馬會安排好的越洋轉播雖無變，但之後的澳洲越洋轉播賽日，就會檢討是否按原定計畫辦事。



馬會賽事規管及發展執行總監夏定安表示，在上月底的會議上，澳洲政府只謂會於今年三月底會發調查問卷，再詳盡列出檢討有關條例的所需資料，做法難以接受，香港馬會才有所行動。預計神奇百萬周歲馬拍賣會少了香港馬會競投，收入會減少四至五千萬港元。夏定安指有望施壓後，對方會盡早有回應，而香港馬會仍將每月檢討事態，從以制定新行動。



馬場浮世繪