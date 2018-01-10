﻿頭號目標——創意寶

仲達 根本超班



上季「雲呢拿」在季初贏三班賽，隔了八仗後可落四班再贏，當時不少人都認為是評磅員送大禮。微觀一點看，「雲呢拿」在季初贏馬時評六十四分，之後落四班再贏是六十分，其實第二次贏馬時只比首捷低四分。列陣今晚頭場的「創意寶」，今季初在四班負個多身位跑第四時評四十二分，如今只隔了六仗，不但可在五班上陣，且只評三十二分而不須負重，優勢絕不遜上季的「雲呢拿」。



第一場五班一○○○米。「創意寶」今季初出在四班此程跑第四一役，無疑是賺了快步速及沿途貼欄走勢暢順之利，不過與牠一樣都是負個多身位的「海之濤」和「美麗之友」，其後分別贏四班一千米及在四班千二米入Q，反映其一席第四的水準縱使未及四班爭勝水平，居五班也必然大超。



首戰上名後，「創意寶」其後五戰雖只得一席第三，但要留意此駒過往雖曾贏千二米，但論整體成績的話，一千米才是真正強項，而牠近五仗跑的都是谷草或泥地千二米，一直刻意避開最佳途程，攻堅決心成疑，更大可能是欲多減幾分才回師首本出擊。至於上仗在千二米能跑獲第三，頭馬「金碧輝煌」根本是超班馬，「創意寶」在非最擅長的途程能只負於強手入三甲，反映七歲馬現時已具備爭勝水準。



「創意寶」自回降五班後終回師一千米強項，即使缺少了上仗上名的配搭柏寶，但若說後者寧坐冷板也不願執韁實在不合理，所以筆者傾向相信是鄭俊偉有心益賴維銘，希望騎者能好好把握機會，贏取其今季第三捷。