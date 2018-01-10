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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——真先生賀賢破悶局

2018-01-10 列印
  「真先生」前仗連一向欠佳之泥地也能得殿軍，壯年愛爾蘭自購馬長期見勇。季初跑谷草千二於潘頓胯下在慢步速劣勢，能以終極時速22秒32衝近於國際賽日再贏之「華美之友」，段速表現其實更勁，所以其後可跟「川河尊駒」串Q，後駒再出能打破「當家精選」之不敗身，確認實力級數高於此群對手。剛戰步速偏快下跟得急亦能保住季軍，谷草千二米十三戰累積三冠五亞二季，已屬最佳出路。今隔三星期再出，大馬體重保持，重配更合拍之潘頓，遇同組快馬多有助後追，可為馬房破悶局。

  「駿明珍寶」最近在國際賽日輸給「華美之友」，今季五歲仍有進步，回到谷草威力更強，蔡廄當打PPG精英宜器重。

方駿暉
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