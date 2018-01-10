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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——萬馬飛騰最硬淨

2018-01-10 列印
  不少朋友仍有錯覺，以為跑開田草水準較高的一批馬，來到谷草佔到便宜；相反，牠們經常給一批谷草專家打到落花流水。

  第六場最高分的「鷹雄」初次渡江，負頂磅，加上剛走出傷患陰霾，面對一眾受讓磅的谷草專家，沒半點便宜；數匹專家中，「萬馬飛騰」前仗谷草一哩用何澤堯，重負百三磅，鬥輸給「中華盛世」及「達羅素」，這趟再相遇，拉近與前駒負磅差距外，更換上莫雷拉，只負一二三磅，條件遠比前仗硬淨呢！

  第八場同樣由一批谷草專家打骰，「僥倖」挾三連勝餘威重臨，雖然升班挑戰這組二班馬，不過賽前唞到夠，最近無論試跑、試閘均充滿活力，開心指數與角逐興趣都爆晒燈，可以再博。

子健
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