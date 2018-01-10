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日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——文藝學家深慶得人

2018-01-10 列印
  第一場「名馬」班底不俗，不過年事已高，上仗角逐谷草一千時受制於外檔而留後，末段交出22秒37高速而僅負於「要風得鋒」。今仗快馬眾多，「名馬」沒有必要搶放，潘頓願意繼續出策，看來應會盡力為馬兒爭取久違了的勝利，值得捧場。

  第七場「文藝學家」脾性向來古怪，強如潘頓亦曾因陣上演出而受批評，不過今仗改配硬淨的羅理雅，應可憑着強勁臂力來克服馬兒內閃的毛病。牠上仗過終點後餘勢強勁，跑第二的「勇冠王」再出即大勝補中，只要際遇理想，應可打開今季勝利之門。

Ian
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