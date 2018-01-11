﻿鷹雄為大摩今季首贏谷草

昨晚重頭戲肉是國際三級賽的一月盃，結果由摩廄「鷹雄」勝出。莫雷拉憑「好準確」、「友享友賞」及「獻惑」中三元，又再成為騎師王。至於蔡約翰憑「運財童子」及「駿明珍寶」起孖，而沈集成則憑「威信」取得從練後第五百W。其餘布達德陣上犯規，被罰停賽兩日。



昨晚舉行的一月盃由摩廄「鷹雄」勝出，但鞍上人並非主帥貝湯美，而是潘頓。至於練者大摩不但取得今季其谷草首場頭馬，最近六季更四奪此盃。馬主蕭百君賽後說：「今場我出兩駒，『鷹雄』的級數必較『達羅素』為高，贏馬合理。前駒曾因為蹄芯被石頭弄傷，所以影響了進度，但今次取勝證明已無礙，本身以千八至二千四最合腳法。」



另一邊廂，莫雷拉昨晚成為大熱保衞者，因為他先後勝出「好準確」、「友享友賞」及「獻惑」三匹大熱門馬，另外「鞍歌」及「劍聶風」亦跑入位置。其中「好準確」練者蘇保羅說：「『好準確』今仗後備補出之餘，又剛好配得莫雷拉策騎，再加上排一檔好位，這場頭馬可說來得非常幸運。」



而蘇偉賢則憑「友享友賞」打破過多月未贏的悶局，他賽後開心說：「最後一百米的時候，我以為『友享友賞』會落敗，畢竟跑馬要講運氣，如果牠今仗不是排三檔，應該無法取勝。事實上，此駒質素並不超級，勝負很視乎形勢，唯一可取是忠心肯跑。」



其餘「獻惑」為「惑」系馬主貢獻第一百W，練者告東尼指出：「我在見習生年代已為許世勳先生騎馬，今次能為他勝出第一百W，真是感到十分榮幸，而莫雷拉今仗策騎『獻惑』的發揮也十分出色。」



此外，蔡約翰昨晚雖無與莫雷拉攜手贏馬，但仍憑「運財童子」及「駿明珍寶」起孖，為前駒建功的柏寶表示：「『運財童子』近期屢在一千米走得接近，所以根本是機會分子，加上今仗早段步速甚快，令牠跟得相當輕鬆，所以入直路後我決定立即上前，就此奠定勝局。今仗是我季內首次為蔡約翰贏馬，希望稍後可以加強合作。」



至於姚本輝馬房的「春盈」及沈集成馬房的「威信」，昨晚都取得連捷，前駒騎者郭能透露：「今場『春盈』排內檔反而令我擔心，因為牠並不喜歡在馬群競跑，幸好早段沿途未被困守，入直路更能順勢移出外欄，結果輕鬆連捷。此駒近期才大熟大勇，而且在谷草短途賽找到出路，加分後再跑同程，仍有機會再捷。」



而「威信」今仗連捷之餘，更是沈集成從練後第五百場頭馬，練者賽後說：「『威信』上仗初跑谷草一哩即能取勝，已證明路程合腳法，今仗牠雖然漏閘，但巴度讓馬兒沿途慳位，結果仍能憑後勁掄元，發揮非常出色。」