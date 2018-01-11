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﻿馬場浮世繪——「惑」系一百W終誕生

2018-01-11 列印
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　　「惑」系馬主許世勳養馬多年，昨晚憑「獻惑」勝出在港自成為馬主後的第一百場頭馬，不過他並無入場，由其子許晉亨拉頭馬。而馬會行政總裁應家柏則表示，為隆重其事，本周六沙田賽日會有表揚儀式！

馬場浮世繪
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