  • 2018年1月11日 星期四
  • 15º
  • 41%
熱門： 女童虐斃酒店偷拍陳嘉倩洗黑錢西鐵

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——沈集成靠威信五百W

2018-01-11 列印
Previous Next

　　沈集成在昨晚的谷中賽事只出馬三匹，結果仍能憑「威信」報捷，而此駒今仗不但打疊掄元，更為成哥帶來從練後第五百W，可謂非常有紀念價值！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd