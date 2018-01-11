馬場浮世繪
馬場浮世繪——沈集成靠威信五百W
史上最高彩金 全城瘋狂 六合彩今攪珠
人人有個「橫財夢」，踏入新一年，發達機會在眼前！過去八期的六合彩皆無人中頭獎，今晚攪珠的最新一期頭獎獎金累積高達一億一千萬，如有超級幸運兒一注獨中，將打破歷來派彩獎金最高的紀錄。近日全城掀起投注熱潮，...
2018-01-11
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中方將購184架A320 馬克龍結束訪華
法國總統馬克龍昨日結束訪華行程。馬克龍今次訪華收穫甚豐，中法簽署五十多項經貿協議，馬克龍在離開北京前表示，中國將敲定向法國購買一百八十四架「A320」空中巴士。馬克龍今次的馬匹外交，更被法國傳媒形容是「史無前例」。 馬克龍周三早上，到中國空間技術研究院參觀，下午離開北京前，參觀了中法海洋衛星工程項目，並出席有關氣候變化的座談會。馬克龍表示，希望在氣候及其他事項上與中方建立廣泛合作。而在美國宣佈退出「巴黎協定」後，中法在應對全球暖化問題上擔任更重要角色。馬克龍與國家主席習近平會見時，更見證兩國五十項經貿協議的簽署，涉及航空、民用核能及數碼科技等，其中空中巴士將向中國出售至少一...
2018-01-11
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四枚攔截導彈值1.3億美元 華府批准新武器售日
為了應對北韓導彈威脅，美國國務院周二宣佈，華府已批准出售四枚反導系統攔截導彈給日本，以加強日本的防衞力量。 美國國務院周二宣佈，華府已批准出售4枚標準-3型Block IIA反導系統攔截導彈給日本，以加強日本的防衞力量，抗衡來自北韓的核子和導彈威脅。這宗軍事交易總值約一億三千三百三十萬美元（近十億港元），仍有待國會批准方可落實。日本去年年底決定，將以美製的陸基神盾系統雷達站與攔截器，擴充彈道導彈防禦系統。在這宗對日軍售案中，還包括四台MK29導彈發射系統、還有其他技術、工程和後勤支援設備。 標準-3型Block IIA反彈道導彈，可以從陸上發射，也可以安裝在「神盾級」驅逐艦...
2018-01-11
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣17座中高層D室， 面積378方呎，1房間隔，望海景，以523萬元沽出，呎價13836元，屬市價，據悉，買家屬自用...
2018-01-11
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美股回軟 杜指曾跌百點 港股十二連升創紀錄
港股昨天迎來有紀錄以來最長的升市，在滙控（005）及碧桂園（2007）兩隻股份支撐下，恒指最多曾漲356點，高位見31267點，惟尾市升幅收窄，恒指收報31073點，升62點，滙控及碧桂園合共貢獻恒指71點，雖然尾時乏力再上，但已成功創造歷史，恒指連升12個交易日，為港股最長的升市，期間累漲1839點。然而美股昨晚早段急回，杜指跌逾百點，港股升勢隨時斷纜。 美股三大指數昨日初段回軟，杜指曾跌128點，見25256點。外電報道北京高層官員正考慮減持吸引力下降的美國債，令近日出現拋售潮的債市雪上加霜，亦拖累美匯指數走低。此前，亞歐股市大部分從高位回軟。 杜瓊斯工業平均指...
2018-01-11
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晉級戰勝利必「達」 嫩塞顯神通
巴塞隆拿於西班牙盃十六強首回合作客被切爾達逼和1:1，今晚次回合移師威力強橫的主場本已可看高一線。況且，二十二歲小將艾拿斯今季盃賽表現特別醒神，加上傷瘉復任正選的奧士文尼迪比利雙翼齊飛，有望合力領軍大勝一場，推介讓球主客和讓兩球「主勝」！ （香港時間周五凌晨4:30開賽） 巴塞廿二歲翼鋒艾拿斯季初由西乙球會華拉度列加盟，效力巴塞B隊，但在這盃賽升上一隊上陣三次，平均每仗入一球，成為球隊過關斬將功臣，他矢言會珍惜在一隊的上陣機會，並要取得更多士哥。 此外，奧士文尼迪比利首回合傷瘉復出後備登場，上場西甲即擔正踢了六十七分鐘。這位二十歲法國球星承諾會盡快重拾狀態︰「受傷後...
2018-01-11
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預展直擊 新Camry 實力豪格
豐田代理上周末起在九龍灣專店預展全新Camry，以革新外形、完善設施、寬敞車廂和相宜價格，力抗一眾歐洲房車對手。 文：彭志揚圖：William 港版新Camry規格跟澳洲版相同，暫時只有2.5...
2018-01-11
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相隔25年 投資逾100萬 錄足120日 鄺美雲賣命推出發燒碟
剛舉行的四大樂壇頒獎禮，搵嚟謝霆鋒、陳奕迅和郭富城等做嘉賓，重點都放喺經典度；而TVB的翻唱舊歌節目《流行經典50年》亦長做長有，證明樂壇真係需要好歌好聲音。出名聲靚的鄺美雲（Cally）自從93年推...
2018-01-11
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社論——狂熱勿忘「灰犀牛」
新年伊始，樓市如虹，成交屢破新高；股市熾熱，連升十二天，樓股齊鳴，一片樂觀情緒，大家似乎忘記了九七年亞洲金融風暴與○八年國際金融海嘯的殺傷力，當人們不再在意「黑天鵝」，殺傷力更大的「灰犀牛」是否就在不遠處？ 所謂「灰犀牛」，是一個概念，由美國學者米歇爾．渥克（Michele Wucker）五年前在達沃斯全球論壇上提出，根據其著作《灰犀牛︰如何應對大概率危機》的解釋，比喻大概率且影響巨大的潛在危機，而「黑天鵝」比喻則指小概率而影響巨大的事件。 「灰犀牛」軀體魁梧，看似笨重，但一旦發惡，牠會橫衝直撞，蠻勁會把任何障礙物推倒壓碎，由於大家不為意，隨時走避不及。應用在金融市場上，「...
2018-01-11
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鷹雄為大摩今季首贏谷草
昨晚重頭戲肉是國際三級賽的一月盃，結果由摩廄「鷹雄」勝出。莫雷拉憑「好準確」、「友享友賞」及「獻惑」中三元，又再成為騎師王。至於蔡約翰憑「運財童子」及「駿明珍寶」起孖，而沈集成則憑「威信」取得從練後第...
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