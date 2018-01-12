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﻿馬場浮世繪——黃皓楠適宜恢復策騎

2018-01-12 列印
  早前因下背部受傷而暫停策騎的見習騎師黃皓楠已恢復策馬進行操練，並已獲醫生證明無恙，可於今日的沙田試閘中策騎。至於黃皓楠何時可以恢復策騎出賽，馬會將於適當時間再作公布。

馬場浮世繪
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