﻿馬場浮世繪——澳省再爆禁藥醜聞

澳洲維多利亞省又爆出禁藥醜聞，去年十月七日一匹由史武頓訓練，擬在費明頓馬場出賽的馬匹Lovani，因在賽日接受藥物治理，被當地競賽董事小組着令退出後，小組隨後即展開調查，且調查範圍不斷擴大，除了被查人數增加，並查至以往七年的紀錄。如今小組將對在維省、昆士蘭省及西澳均有訓練基地的賽馬集團內的多位練馬師、副練及有關人士，作出多達二百七十一項指控，當中對史武頓的指控便多達一百一十五項，另外曾因禁藥停賽的華素亦受到七項指控。



事件牽涉範圍之廣乃歷年之最，難怪練馬師希斯接受查詢時坦言，即使自己不方便發表評論，但整件事都令人失望及悲傷。



馬場浮世繪