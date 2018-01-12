﻿張氏理論——澳門馬常見 同室操戈

兩星期前澳門有一場千八米二級賽，由十四駒角逐冬季錦標，陣上有兩對同主馬，結果由其中一對包辦連贏，落第的一對是老張名下，與多位合夥人之團體馬「金威孖寶」及「金威得寶」，分別跑第五及第七，不過不失。而這不是老張第一次同場出一對馬，廿五年前也有一次，但當時是兩匹第六班馬，且都落第沒獎金，今次是高班賽，所以開心得多了，因為兩匹都有獎金也。



澳門馬主無養馬上限，因此有三分一場次有兩匹或以上同主馬，但老張就只得上述兩駒也。香港馬主只可養四駒，所以香港馬季只有十多廿場出現全同主馬同場，半同主馬則較多，有近百場了。



澳門之最高紀錄是一場出馬十二匹賽事，竟有八匹是全同主，即綵衣完全一樣，幸好澳門馬的帽色是跟馬號，即所有馬都不同帽色，故全無問題。香港如有同主馬，較高分馬沿用綵衣帽，另一匹則改帽色。外國大馬主如油王，更設有第三及第四帽色呢。



張福元



