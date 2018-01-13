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﻿勝在有方——金太陽有力出冷

2018-01-13 列印
　　「金太陽」上季初於四班贏泥地千二是賺了慢步速，水準不算高，但上到三班後除去頭罩和半掩防沙眼罩，威力即大增，兩度於劣勢下入Q，威力值三班中上級。其後轉到一哩發展，取位極差劣也差點贏今季能勝之實力指標「紅運精彩」，泥地威力應遠比草地強。前仗久休憑新鮮感氣走其後跑得不差之「彪形猛漢」、「威信」和「開心有你」，證明實齡未滿六歲之英國自購馬仍處上升軌。回氣一場後隔個多月才出，體重保持，檔佳好跑，有力挑戰強敵出冷。

　　「上簽」兩戰泥地均以佳速輕勝，逾千二磅之大馬確認屬新興路程專家，三歲虛分PPG精英當屬大熱爭勝主角。「中華之光」季初於千四段段快跟得亞軍，級數能力可能屬全組之冠。剛戰除眼罩有起色，逾千一磅之馬夠噸位，如能應付泥地可推翻大局。

方駿暉
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