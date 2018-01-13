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﻿翠絲過兩關——加州議長泥地轉運

2018-01-13 列印
　　周六賽事亂局多，雷神停賽更坎坷，缺了扶手做指引，注碼亂投注定惹禍。

　　「加州議長」命水差，贏得一場係咁多，今季長期跑三至六，是否見盡問為何？唯一勝仗在泥地，今次終肯跑一哩，如果到時再唔妥，日後真係收得科，早放入冷宮好過。

　　第九場熱門是「上簽」，三戰贏位未甩拖，贏面確高唱入雲。筆者喜歡扒逆水，冷門要「中華之光」，草地千四不報名，改吼泥地有分頭，喜見馬兒上回近，泥地換回好賠率，成冷門確捧得過。

珊翠絲
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