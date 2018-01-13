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﻿伊仁絮語——旋風腿四班着數

2018-01-13 列印
　　第七場我看好轉廄初出的「嘉應之友」，皆因其泥地表現頗理想，曾三度上名，自轉入方廄後操練無間，最近亦曾試閘，走勢從容。今仗儘管排位欠佳，但負磅甚輕，希望改動配備可增加爭勝機會。要留意一點，「嘉應之友」現評八十二分，乃是在港以來的新低位，照計今場應有力一爭，回師曾獲一二兩季的泥地一哩，更添爭勝把握。

　　第五場「旋風腿」上仗初戴眼罩即開勝門，而且時間理想，今場雖遇新勝馬「精益求精」，但後駒始終初次增程，難度較高。蔡約翰旗下的質新馬大多愈跑愈好，「旋風腿」現居四班仍有着數，如無意外，又可為練者擴大成績榜的領先優勢。

Ian
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