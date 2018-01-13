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﻿健談馬事——勁哥兒拼個明白

2018-01-13 列印
　　莫雷拉停賽，潘頓應會更受追捧，今日八匹座騎，除初出的「美麗動力」，以及騎過贏過或上名的「精益求精」、「開懷大少」及「上簽」外，其餘四駒均屬新接手，究竟騎高一些抑或無幫助，可能各有不同睇法。筆者則對四場「勁哥兒」及八場「喜盈運」有點憧憬。

　　「勁哥兒」由蔡明紹換潘頓，最大不同是死磅驟減，近仗在不同場地，用不同跑法都跑得好，今次換人轉爭田草長途，告仔出動埋「非常堅」，確保有馬放，盡顯求拼個明白決心。

　　「喜盈運」除換潘頓外，三落四班，縮程千六也是另外兩大變數，一直覺得牠根本未確認屬長途馬，縮程不排除會更勁，對手減弱，遠比上次初跑谷草抵博。

子健
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