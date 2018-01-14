﻿潘頓兩W一P夠封王 沈集成大摩亦起孖 經典帝國捧盃放眼遠征

昨日唯一錦標是香港船東會六十周年盃，結果偉廄「經典帝國」大熱掄元。潘頓憑葉廄「精益求精」及沈廄「上簽」梅開二度，最終成為騎師王；至於後駒練者沈集成則與布達德合作憑「育成天下」食頭胡，而布達德另贏時廄「正本雄心」，同告起孖。其餘大摩不在港，仍憑「多紅利」及「猛闖」進帳兩W。巫顯東第二場犯規，罰停賽兩日。



昨日有三場泥地賽，其中第七場為香港船東會六十周年盃，最終「經典帝國」大熱取勝，練者蘇偉賢賽後透露：「『經典帝國』評分已高，在港已難有合適的泥地賽程，所以我與馬主商量讓牠遠征，而馬主比較喜歡杜拜，因此會以此為目標。」



潘頓、沈集成和布達德昨日都起孖，其中前者贏「精益求精」及「上簽」，練者葉楚航說：「『精益求精』上仗贏一千米後，我聽取騎者潘頓的意見，安排馬兒增程跑千二米，結果成功連捷。嚴格而言，此駒今仗仍有點急躁，若成熟後可以再跑長一點，效果會更好。」



而沈集成憑「育成天下」及「上簽」贏馬，練者賽後說：「『上簽』今仗取勝姿態較預期辛苦，因為早段步速太快，跟得比較吃力，畢竟牠只得三歲，成熟未十足。預計此駒今仗勝後會加七分，仍然可以出爭三班賽，但我會先讓其休息六至八星期，希望四歲後進步會更多。『育成天下』今仗排十四檔起步，全靠布達德的醒目走位才能取勝。此駒之前曾經心律不正，但在上手馬房其實已搞妥，我只是行運醫生醫病尾。」



至於布達德憑「育成天下」取得客串首W後，再贏「正本雄心」起孖，後駒練者霍利時指：「其實『正本雄心』跑千二和千四米均合腳法，由於剛戰跑谷草千二米大敗令人莫名其妙，所以今仗除眼罩上陣，最終效果正面。至於布達德的發揮也相當出色，即使此駒排九檔，他仍能在早段穩定座騎走勢，入直路又力拒對手來犯，證明騎功確是頂級，足以媲美蘇銘倫。」



另一方面，李寶利和巫顯東昨日都有馬贏，前者為苗廄「事勝意」取得連捷，苗禮德透露：「『事勝意』出自老牌種馬『沙彪』，肯定長力十足，上場勝後我刻意安排牠小休，養回新鮮感再重新操練，並以此場為出擊目標，結果順利得手。此駒質素仍未見底，季內繼續跑長途賽的話，仍有機會再捷。」



而巫顯東則為「大收成」爆二十六倍W，練者何良說：「『大收成』不喜歡被困在馬群內，今次排十二檔，早段反而可以一條心在外欄搶前，幸好同時沒有其他馬匹鬥燒。此駒上季在泥地大勝後，似乎開竅了，愈跑愈有信心。」



記者：文傑、亨利