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﻿馬場浮世繪——大摩起孖貝湯美今次有份

2018-01-14 列印
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　　大摩因為出外買馬，昨日雖然未能在港督戰，但仍能展開攻勢，其中在第三場便先憑韋達策騎的「多紅利」取勝，而由主帥貝湯美策騎的「猛闖」，則在第八場配合起孖。值得一提的是，貝湯美自去年十一月十九贏出「明月千里」，已接近兩個月未再為波士大摩贏馬，今仗總算打破悶局。

　　「猛闖」馬主張顯信賽後則說：「『猛闖』在三班賽也所負不遠，按理跑四班賽應有利，只是上仗演出實太令人失望，所以今戰再跑千六米，我對其信心不大，結果牠終於交回頭馬，且全程望空沒有遮擋，取勝難度甚高。希望這是摩廄馬逐漸回起的徵兆，季內可以繼續爭取更多頭馬。」

馬場浮世繪
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