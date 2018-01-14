﻿馬場浮世繪——大摩起孖貝湯美今次有份

「猛闖」馬主張顯信賽後則說：「『猛闖』在三班賽也所負不遠，按理跑四班賽應有利，只是上仗演出實太令人失望，所以今戰再跑千六米，我對其信心不大，結果牠終於交回頭馬，且全程望空沒有遮擋，取勝難度甚高。希望這是摩廄馬逐漸回起的徵兆，季內可以繼續爭取更多頭馬。」
馬場浮世繪
港股近期氣勢如虹，恒生指數昨日以接近全日最高位收市，收報三萬一千四百一十二點，連升十四日，刷新史上最長升浪。在股市向好帶動下，市民消費力強勁，出手更闊綽疏爽，多間食肆指受惠於今次「港股大牛市」，近日生...
2018-01-13
國際著名酒店集團萬豪國際，日前在給中國會員的郵件中，將港澳台及西藏列為「國家」，事件繼續發酵，達美航空、美國醫企美敦力（Medtronic）及服裝品牌ZARA的中國官方網站，都被抽出有類似情況。 環球網在官方微博周五指出，有網友爆料達美航空中文網頁的「國家」選項，也將中國、台灣、西藏並列，問道是否「下一個萬豪？」又指「這堂中國領土完整不容分割的政治課，該上的不止萬豪」。結果連鎖服裝品牌ZARA及美國醫企美敦力的中國網站也受牽連，ZARA的中文網站中，有衣服回收的選項，然而在介紹中也將台灣、澳門及香港稱為「國家」，美敦力的中文網站被發現有「中華民國」選項。中國民航局約...
2018-01-13
北半球今年踏入冬季以來，進入流感高峰期，歐洲方面更是來勢洶洶。英國上星期便有四十八人死於流感或其併發症，英國政府形容是史上最嚴重的流感大危機，擔心疫情一旦爆發，全國會有最多七十五萬人死亡。 英國衛生部稱，國內各公立醫院新年第一周接收的流感病人個案，上升百分之五十。英國上周便有四十八人死於流感或併發症；英國國民保健署（NHS）之前已經發佈了一份嚴重警告，稱英國今年的冬天將會爆發史上最嚴重的流感大危機。據數字顯示，自十月起在全英因流感留醫的一千九百三十八名患者中，近半是感染乙型流感山形（Yamagata），但英國目前的三價流感疫苗未包括「山形」病毒株。 除了乙型流感山形（Yam...
2018-01-13
何文田半山壹號，鄰近有多所著名學校，備受家庭客垂青。是次介紹的3房戶，實用面積1,662方呎，佈置簡約時尚，設有偌大玻璃窗採光，景觀開揚，可眺望部份海景，業主現以3,600萬元放售。 半山壹號...
2018-01-13
內地媒體報道，近日一份平保（2318）旗下陸金所股權轉讓的簡單意向材料顯示，陸金所擬定於今年1月底港交所呈交申請文件，預計4月份上市，陸金所估值約為600億美元，相當於4600多億港元，有機會是今年全球最大的金融科技新股交易。 至於昨天掛牌的駿溢環球金融（8350），收報0.415元，較發售價0.4元，上升0.015元或3.75%，高位0.46元，低位0.405元，成交8736萬股，涉及金額3785萬元。不計手續費及佣金，一手8000股賺120元。 威揚酒業國際（8509）同樣首日掛牌，收報8元，較發售價0.75元，上升0.05元或6.67%，高低位分別為0.95元及0.7...
2018-01-13
熱刺自十二月英超聖誕快車起，五場各項賽事錄四勝一和，射手哈利卡尼期間狂轟八球，不失一七年入球王威名。今晚英超熱刺續有這名英格蘭中鋒肩負數胡重責，主場有力大勝近期再走下坡的愛華頓，讓球主客和讓兩球「主勝」可作過關膽。 （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 哈利卡尼去年以五十六球成為歐洲五大聯賽士哥王，不同戰線對上五仗亦攻入五球，踏入一八年仍然腳風大順。熱刺期間取得四勝一和，這名三獅射手揚言：「我要不斷破門，助球隊取得更高排名和錦標。」適逢愛華頓與領隊艾拿迪斯的蜜月期已過，球隊近四場所有賽事僅兩和兩負，今晚恐難阻擋入球如麻的哈利卡尼，支...
2018-01-13
新年新氣象，粉飾住所令居室煥然一新，幸福的感覺也會大增。Francfranc由即日起，推出新年家品激減，各類大型家品均有優惠，而小型家居擺設如相架、香薰和杯碟等亦有割引，確是入貨的好時機。文︰Ange...
2018-01-13
容祖兒、美國Hip-Hop天王Pharrell Williams等群星，前晚應邀在中環出席國際時裝品牌CHANEL舉行的「Mademoiselle Privé」展覧。祖兒剛從日本獨遊回港，她自爆旅途上...
2018-01-13
香港勞工緊缺，去年九至十一月失業率百分之三，總就業人數三百八十四萬，以一個成熟經濟體而言，這已經是一個全民就業的數字。 在這樣低的失業率下，一些吸引力較低的基層工作，如服務性行業，人手經常短缺。最近與一位大型快餐集團的高層聊天，他說他自己在外用餐，由於是餐廳人手太緊張，見到客人招手叫侍應，侍應「詐看不到」的情況。他說未必是侍應的服務態度問題，在正常情況，茶餐廳會有侍應、傳菜和收銀等不同的員工，如果傳菜及收銀都請不到人，所有工作都由侍應兼做，由於分身不下，就算有客人需要幫忙，也只好扮作看不到了。 他說，對於快餐店的經營成本而言，近年食材價格相對平穩，去年只有牛肉價格略高；租金...
2018-01-13
昨日唯一錦標是香港船東會六十周年盃，結果偉廄「經典帝國」大熱掄元。潘頓憑葉廄「精益求精」及沈廄「上簽」梅開二度，最終成為騎師王；至於後駒練者沈集成則與布達德合作憑「育成天下」食頭胡，而布達德另贏時廄「...
2018-01-14