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﻿馬場浮世繪——巴度觀戰順道賀李寶利

2018-01-14 列印
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　　巴度昨日起停賽兩天，但仍然心繫馬事，一度文裝入場觀戰，而在第四場賽事，當李寶利憑「事勝意」贏馬之後，巴度更走出凱旋門欄邊恭祝對方，看來二人交情相當不錯。

馬場浮世繪
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